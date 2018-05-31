İş makinesi ile kepçe arasında sıkışıp öldü

Aziz GÜVENER/KARASU (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde iş makinesinin yağını değiştiren Melih Şahin (56), üzerine düşen kepçe ile iş makinesi arasında sıkışarak, öldü.
Olay, öğle saatlerinde, Karasu- Akçakoca yolu üzerindeki geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Tesis çalışanı Melih Şahin, iş makinesinin yağını değiştirmek için kepçenin altına girdi. Aracın yukarı doğru kaldırılmış kepçe kısmı, bir anda boşalarak, Şahin'in üzerine düştü. Şahin, kepçe ile iş makinesi arasında sıkıştı. Tesis çalışanlarının haber vermesi üzerine sağlık ve itfaiye ekibi geldi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Şahin'in öldüğünü belirledi. Melih Şahin'in iş makinesinde sıkışan cansız bedeni, çıkarılarak, morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
Başakşehir'de bavuldaki parçalanmış cesedin kimliği belli oldu
Eskişehir'de lağım fareleri mahalleliyi canından bezdirdi! Kadınlar belediyeye koştu...
Herkesin gözü önünde teşhir etmişti! Utandıran görüntüler ortaya çıktı
Pakistan sıcaktan kavruluyor: 44 derece
Enişte rezaleti! Baldızının çıplak fotoğrafları bilgisayarından çıktı
Vatan Partisi'nden şoke eden anket açıklaması
Robocop mehmetçik göreve hazır!
Donald Trump ile ilgili flaş iddia: Yanlışlıkla ABD'nin sırlarını ifşa etti
Çinli annenin bebeğine yaptığı şey pes dedirtti
WhatsApp'ta bir dönemin sonu! Artık herkes kullanamayacak: Yaş sınırı geliyor
Ahmet Hakan'dan Hayko Bağdat'a: Goygoycu, kolpa! Şutlayın gitsin
Okuyucu Yorumları 0 yorum