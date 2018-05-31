İş makinesi ile kepçe arasında sıkışıp öldü

Aziz GÜVENER/KARASU (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde iş makinesinin yağını değiştiren Melih Şahin (56), üzerine düşen kepçe ile iş makinesi arasında sıkışarak, öldü.

Olay, öğle saatlerinde, Karasu- Akçakoca yolu üzerindeki geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Tesis çalışanı Melih Şahin, iş makinesinin yağını değiştirmek için kepçenin altına girdi. Aracın yukarı doğru kaldırılmış kepçe kısmı, bir anda boşalarak, Şahin'in üzerine düştü. Şahin, kepçe ile iş makinesi arasında sıkıştı. Tesis çalışanlarının haber vermesi üzerine sağlık ve itfaiye ekibi geldi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Şahin'in öldüğünü belirledi. Melih Şahin'in iş makinesinde sıkışan cansız bedeni, çıkarılarak, morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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