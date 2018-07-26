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İş makinesi kepçesine çarpmaktan kıl payı kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2018 12:26 | Son Güncelleme

TRABZON'un Yomra ilçesinde, otomobilin sahil yolu üzerinde çalışan iş makinesinin kepçesine çarpmaktan son anda kurtulduğu an, araç içi kamerasına yansıdı.

Fatih TURAN/YOMRA (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Yomra ilçesinde, otomobilin sahil yolu üzerinde çalışan iş makinesinin kepçesine çarpmaktan son anda kurtulduğu an, araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 19.45 sıralarında Yomra'nın Kaşüstü Mahallesi'nde sahil yolu üzerinde yapımı süren dalçık projesi inşaat alanında meydana geldi. Rize'den Trabzon yönüne giden otomobilin sürücüsü, çevresi kapatılan alanda dalçık proje inşaatında çalışan iş makinesinin kepçesinin yola doğru yöneldiğini fark etti. Sürücü, seyir halindeki otomobiliyle manevra yaparak, havada sabit duran kepçeye aracının çarpmasını son anda önledi. Kazanın kıl payı atlatılması otomobil içindeki kameraya yansıdı.

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