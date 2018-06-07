HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İş makinesinden mazot hırsızlığına 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2018 16:12 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Koçarlı ilçesindeki bir taş ocağında bulunan iş makinesinden gece mazot çalan 2 kişi, devriye görevinde olan jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İş makinesinden mazot hırsızlığına 2 tutuklama

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Koçarlı ilçesindeki bir taş ocağında bulunan iş makinesinden gece mazot çalan 2 kişi, devriye görevinde olan jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Koçarlı'nın Hıdırbeyli Mahallesi'ndeki taş ocağına otomobille gelen 2 kişi, hortumla iş makinesinin deposundan mazot boşaltmaya başladı. Bu sırada devriye görevi yapan jandarma ekipleri, otomobilden şüphelenip çevreyi kontrol etti. Şantiyeyi araştıran ekipler, şüphelilerin iş makinesinin yakıt deposu kapağını kırarak, içinden mazot çektiğini gördü. Jandarma tarafından 150 litre mazotla suçüstü yakalanan şüphelilerin İ.G. (30) ve O.C. (21) olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

İş makinesinden mazot hırsızlığına 2 tutuklama

PARTNERDünyaca ünlü yıldızın Aleyna Tilki hayranlığıDünyaca ünlü yıldızın Aleyna Tilki hayranlığı
O öğretim üyesine disiplin cezası verildiO öğretim üyesine disiplin cezası verildi
Derede boğulan 2 çocuk toprağa verildiDerede boğulan 2 çocuk toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Selahattin Demirtaş'ın Kandil'deki ağabeyi konuştu: Kardeşime oy verenlere tatlı!

Selahattin Demirtaş'ın Kandil'deki ağabeyi konuştu: Kardeşime oy verenlere tatlı!

Askere 'Hazır ol' emri verildi!

Askere 'Hazır ol' emri verildi!

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin Bodrum'da romantik tatili

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin Bodrum'da romantik tatili

Rezaletin böylesi! Taksici kameralara yakalandı

Rezaletin böylesi! Taksici kameralara yakalandı

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son dakika kritik kavurucu sıcaklık uyarısı! Yurtta hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika kritik kavurucu sıcaklık uyarısı! Yurtta hava nasıl olacak?

Daha önce böyle bir isim duymadınız! Nüfus memuru 'ben bu ismi yazamam' dedi ama...

Daha önce böyle bir isim duymadınız! Nüfus memuru 'ben bu ismi yazamam' dedi ama...

Cinci hocanın evinden çıkanlar şoke etti!

Cinci hocanın evinden çıkanlar şoke etti!

Eşini öldürdü, kızını cezaevinde doğurdu

Eşini öldürdü, kızını cezaevinde doğurdu

Konya'da korkunç olay! 5'inci kattan düşen 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Konya'da korkunç olay! 5'inci kattan düşen 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Minibüsçülerin kemerli saldırısına uğrayan polis silahını ateşledi: 1 yaralı

Minibüsçülerin kemerli saldırısına uğrayan polis silahını ateşledi: 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.