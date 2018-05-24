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İş makinesine çarpan minibüsteki 10 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2018 11:12 | Son Güncelleme

BOLU'da, D- 100 yolunun sol şeridine arıza nedeniyle bırakılan iş makinesine arkadan çarpan minibüsteki 10 yolcu yaralandı.

İş makinesine çarpan minibüsteki 10 kişi yaralandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, D- 100 yolunun sol şeridine arıza nedeniyle bırakılan iş makinesine arkadan çarpan minibüsteki 10 yolcu yaralandı.
Kaza, saat 08.30 sıralarında, D- 100 yolunun Çaydurt mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Hüseyin Bölükbaş'ın kullandığı 14 KR 425 plakalı yolcu minibüsü, arıza yapması nedeniyle yolun sol şeridinde duran Orhan Sapmaz yönetimindeki iş makinesine arkadan çarptı. Kazada minibüsteki yolcular Oğuz Yılmaz, Hatice Nur Kayıkçı, Suna Gürcan, Sercan Şengüleç, Murat Gülen, Mehmet Sezgin, Canan Arslan, Özlem Kağan, Nurcan Kutlu Habek ve Merve Okçu yaralandı. Sürücüler ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralı 10 yolcu, ihbarla gelen sağlık görevlilerince olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere götürüldü. Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Minibüste, Gerede ve Yeniçağa ilçesinde görev yapan devlet memurlarının taşındığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

​FOTOĞRAFLI

İş makinesine çarpan minibüsteki 10 kişi yaralandıİş makinesine çarpan minibüsteki 10 kişi yaralandıİş makinesine çarpan minibüsteki 10 kişi yaralandı

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