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İş makinesine eşarbını kaptıran kadın hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 21:30 | Son Güncelleme

BURSA’nın Yenişehir ilçesinde, bir tavuk çiftliğinde iş makinesine eşarbını kaptıran Döndü Arpaguş (38) hayatını kaybetti.

İş makinesine eşarbını kaptıran kadın hayatını kaybetti

Nihat BIÇAK/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Yenişehir ilçesinde, bir tavuk çiftliğinde iş makinesine eşarbını kaptıran Döndü Arpaguş (38) hayatını kaybetti.
Olay, saat 17.00 sıralarında Yenişehir İlçesi Osmaniye Mahallesi'nde bir civciv üretim tesisinde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk annesi Döndü Arpaguş, çalıştığı civciv üretim tesisinde iş makinesine eşarbını kaptırdı. Başından ağır yaralanan Döndü Arpaguş, Yenişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Talihsiz kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arpaguş’un ölüm haberini alan iş arkadaşları ve yakınları hastaneye akın etti. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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İş makinesine eşarbını kaptıran kadın hayatını kaybetti

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