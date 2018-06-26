İş makinesinin altında kalan 3 tekerlekli bisikletin sürücüsü kadın öldü (4)

TOPRAĞA VERİLDİ
Isparta'da 3 tekerlekli elektrikli bisikletiyle torununu görmeye giderken, geri manevra yapan iş makinesinin çarpması sonucu yaşamını yitiren Yaşar Öztürk'ün cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kadın için öğle vakti Çünür Mahallesi Yeni Cami'de tören düzenlendi. Törene Isparta Valisi Şehmus Günaydın da katıldı. 3 çocuk annesi kadının cenazesi kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
'GREYDER GERİ GELDİĞİNDE ALTINDA KALDI'
Kaza sırasında olay yerinde bulunan Ramazan Varışlı, "Teyze elektrikli bisikletle geçtiği sırada toprak birikintisinin olduğu yerde yavaşladı. Greyder geri geldiğinde altında kaldı. 'Çat' diye bir ses duyduk, oraya doğru koştuk" dedi.
Mahalle Muhtarı Kadriye Bilgiç de, "Yaşar Öztürk tarladan çalışmadan döndükten sonra evde kahvaltı edip, torununu sevmek için her zaman bindiği elektrikli bisikletiyle yola çıkmış. Buraya gelince de bu hadise olmuş" diye konuştu.
50 yıllık eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Hüseyin Öztürk ise sadece, olay sırasında evde olmadığını söyleyebildi.
Son dakika! AK Parti MKYK ve MYK'nın toplanacağı tarih belli oldu
Son dakika! Muharrem İnce'den sosyal medyadan duyurdu: 81 vilayete gideceğim
Güney Kore'de kapatılan intikam pornosu sitesinin sahibi tutuklandı
Ünlü modeli 'film çekeceğiz' diye kandırıp...
Kayıp Leyla ile ilgili korkunç şüphe! Eve gelen araçlar araştırılıyor
LGS sonuçları ilan edildi, LGS sonuç sorgulama sayfası açıldı!
Son dakika! CHP'de istifa depremi
Trabzon'da şaşkınlık yaratan olay! Çaldığı küllükleri 4 yıl sonra geri getirdi
Gördüğünüz anda hemen kaçın! Et yiyen örümcek Bilecik'in korkulu rüyası oldu
Deri kıyafetleriyle katıldılar! Dünyanın en büyük yüzen fetiş seks festivali
Kırıkkale'de kadın cinayeti! Cinayeti fark eden komşusunu da öldürmeye çalıştı
Bu bilgisayar pirinç tanesinden bile küçük
LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sorgulama ekranı bekleniyor! (MEB, E-okul)
Okuyucu Yorumları 0 yorum