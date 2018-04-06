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İş makinesiyle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 11:17 | Son Güncelleme

 BURSA’nın İnegöl ilçesinde, hatalı sollama yapınca iş makinesiyle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet Kartal (56), yaşamını yitirdi.

İş makinesiyle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, hatalı sollama yapınca iş makinesiyle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet Kartal (56), yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün İnegöl ilçesinde yol yapım çalışmalarının sürdüğü Hamzabey Mahallesi'nde meydana geldi. Yenişehir yönünden İnegöl’e doğru giden Ahmet Kartal yönetimindeki 16 BB 397 plakalı hafif ticari araç, hatalı sollama nedeniyle karşı yönden gelen İbrahim D. yönetimindeki İnegöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne ait iş makinesi ile kafa kafaya çarpıştı. İş makinesinin önündeki kepçesi, aracın tavan kısmına büyük zarar verdi. Kazada, hafif ticari araçta sıkışan sürücü Ahmet Kartal, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Kartal’ın cenazesi, İnegöl Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Acı haberi alıp olay yerine gelen Ahmet Kartal'ın yakınları gözyaşı döküp, sinir krizleri geçirdi.
İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Adil Kansu da bölgeye g gelerek, kazayla ilgili bilgi aldı.

FOTOĞRAFLI

İş makinesiyle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldüİş makinesiyle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldüİş makinesiyle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldüİş makinesiyle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

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