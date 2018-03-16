İş merkezinde trafo patladı, 735 iş yerine elektrik verilemedi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA merkezde, 735 dükkanın bulunduğu iş merkezinin otoparkındaki trafoda, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangında, enerji kablolarında hasar oluşması nedeniyle iş yerlerinin elektriği kesildi. Olay, saat 04:00 sıralarında, merkez Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi'nde bulunan iş merkezinde meydana geldi. Otopark bölümündeki trafo, henüz belirlenemeyen nedenle büyük gürültüyle patladı. Patlamanın ardından çıkan yangın nedeniyle otoparkı yoğun duman kapladı. İş merkezinde kimsenin olmaması, olası faciayı önledi. PAPAĞANI KURTARDILAR Yangın sırasında görevliler ise iş merkezinde bulunan papağını çıkarmaya çalıştı. Alevlere rağmen güvenlik noktasına giren görevliler, papağanı dışarı çıkardı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. İş merkezine sabah gelen dükkan sahipleri ve çalışanlar, trafonun patlaması sonucu yangın çıktığını öğrenince şok yaşadı. Yetkililer ise çalışanlardan evlerine dönmelerini istedi. Yangında enerji kablolarında hasar oluşması nedeniyle iş yerlerine bir süre elektrik verilemedi. Polis ve itfaiye ekipleriyle enerji firması yetkilileri, trafonun neden patladığını belirlemek için soruşturma başlattı.
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