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İş merkezinin bodrumunda ceset bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2018 09:01 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesindeki iş hanını deposunda, elektrik akımına kapılmış olabileceği tahmin edilen Sucaattin Sarı'nın (53) cesedi bulundu.

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesindeki iş hanını deposunda, elektrik akımına kapılmış olabileceği tahmin edilen Sucaattin Sarı'nın (53) cesedi bulundu. Olay, bugün saat 05.30 sıralarında Gazi Bulvarı'ndaki Anafarta İş Merkezi'nde meydana geldi. Caddede devriye görevi yapan bekçiler iş merkezinin kapısının açık olduğunu ve içerden su sesi geldiğini duyunca durumdan şüphelenerek içeriyi kontrol etti. Bodrum katına inen bekçiler sular içinde hareketsiz yatan Sucaattin Sarı'yı görünce durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen elektrik idaresi ekipleri binanın elektriğini kesti. Bunun üzerine içeriye giren sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Sarı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, Sarı'nın elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Talihsiz adamın cesedi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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