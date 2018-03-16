İş merkezinin otoparkında yangın

Adana’da Fuzuli Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinin otoparkında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, gece 03.00 sıralarında Fuzuli Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinin otoparkında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktığını görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yangını müdahale ederek söndürdü. Yangının, iş merkezini besleyen trafonun bilinmeyen nedenle patlamasıyla meydana geldiği öğrenildi.

Trafonun patladığı otoparkta maddi hasar meydana geldi. TEDAŞ ekipleri, onarım çalışmasına başladı.