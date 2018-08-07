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İş sağlığı ve güvenlik danışmanlığı merkezinde yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2018 22:53 | Son Güncelleme

 KARABÜK’te, bir işhanında iş sağlığı ve güvenliği danışmanlığı merkezinde yangın çıktı.

İş sağlığı ve güvenlik danışmanlığı merkezinde yangın

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK’te, bir işhanında iş sağlığı ve güvenliği danışmanlığı merkezinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Akşam saatlerinde Fevzi Fırat Caddesi'ndeki 6 katlı işhanının 4'üncü katındaki iş sağlığı ve güvenliği danışmanlığı merkezinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş hanında bulunanlar binayı terk ederken, yükselen dumanları görenler itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipler itfaiye merdiveni yardımıyla binaya yaklaşarak alevlere müdahale etti. Polis caddeyi güvenlik şeridi çekerek araç ve yaya geçişlerine kapattı. Meraklı vatandaşların cep telefonlarıyla sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın yapmaları ise dikkat çekti. Yangın söndürülürken iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İş sağlığı ve güvenlik danışmanlığı merkezinde yangınİş sağlığı ve güvenlik danışmanlığı merkezinde yangınİş sağlığı ve güvenlik danışmanlığı merkezinde yangınİş sağlığı ve güvenlik danışmanlığı merkezinde yangın

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