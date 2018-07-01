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İŞ YERİ KURŞUNLAYAN ÇETEYE 4 TUTUKLAMA

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2018 12:57 | Son Güncelleme

ADANA'da polisin kurşunlama sonrası inceleme yaptığı işyerine ikinci kez ateş açan şüphelilerin üyesi olduğu çeteye yönelik operasyon düzenlendi.

HaberÇağlar ÖZTÜRK-Kamera ADANA,(DHA)ADANA'da polisin kurşunlama sonrası inceleme yaptığı işyerine ikinci kez ateş açan şüphelilerin üyesi olduğu çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Kurşunlama olayı sonrası yakalanan ve operasyonla gözaltına alınan toplam 13 kişiden 4'ü tutuklandı. Adana'da, otomobil satışı nedeniyle aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet oluşan iki grup arasında kavga yaşandı. Olayın ardından 26 Haziran'da, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'ne gelen silahlı kişiler, burada bulunan iş yerine uzun namlulu silahlarla kurşunladı. Olay yeri inceleme ekipleri, ateş açılan iş yerindeki delilleri toplarken, aynı çetenin üyeleri, iş yerine ikinci kez ateş açtı. İçeride bulunan polisler yara almazken, yakındaki motosikletli Yunus ekipleri şüphelilerin peşine düştü. Yakalanacaklarını anlayan şüpheliler, otomobilleri terk edip yaya kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonunda şüpheliler yakalandı. EVLERE BASKIN YAPILDI Gasp Büro Amirliği ekipleri, husumetli olan çete üyelerini yakalamak için harekete geçti. İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, çetenin çökertilmesi için özel ekip kurulmasını istedi. Kurulan özel ekip, Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde 'Turanlar' ve 'Acarlar' olarak bilinen çetelere mensup kişilerin evlerine baskın yaptı. Evlerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği ele geçirildi. Her iki olayda gözaltına alınan 13 kişi, emniyetteki sorgularının ardından yoğun güvenlik önlemi altında sağlık kontrolünden geçirildi. Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 9'u ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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