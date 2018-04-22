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İş yeri yanarken gözyaşlarıyla izledi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 14:50 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın merkez ilçesi Menteşe'deki lokantada, yanan ocağın üzerinde unutulan tenceredeki yemek, yangın çıkardı.

İş yeri yanarken gözyaşlarıyla izledi

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'nın merkez ilçesi Menteşe'deki lokantada, yanan ocağın üzerinde unutulan tenceredeki yemek, yangın çıkardı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarını ağlayarak, izleyen iş yeri sahibi Şükran Tilki, baygınlık geçirdi.
Olay, sabah saatlerinde, Camikebir Mahallesi Saatli Kule Caddesi üzerindeki lokantada meydana geldi. Şükran Tilki, iş yerini açtıktan sonra yaktığı ocağa, içinde yemek olan tencereyi koyup, markete alışveriş yapmaya gitti. Bir süre sonra lokantadan dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alışverişten döndüğünde itfaiyenin erlerinin iş yerindeki alevlere müdahale ettiğini gören Tilki, gözyaşlarını tutamadı. Baygınlık geçiren ve çevredekilerin müdahalesiyle ayılınca hastaneye götürülmeyi reddeden Şükran Tilki, "Burası benim ekmek teknem. 2 çocuğuma bakıyorum. Keşke markete gitmeseydim" dedi.
Yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle güçlükle söndürülürken, iş yerinde yaklaşık 30 bin liralık hasar oluştuğu öğrenildi. Polis ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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İş yeri yanarken gözyaşlarıyla izlediİş yeri yanarken gözyaşlarıyla izlediİş yeri yanarken gözyaşlarıyla izlediİş yeri yanarken gözyaşlarıyla izledi

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