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İş yerinde baygın bulundu, uyuşturucu kullandığı iddia edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2018 11:25 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Bafra ilçesinde uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen Emre A.

İş yerinde baygın bulundu, uyuşturucu kullandığı iddia edildi

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesinde uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen Emre A. (28), çalıştığı iş yerinde baygın bulundu. Hastaneye kaldırılan Emre A.'nın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Olay, sabah saatlerinde Bafra ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen Emre A., çalıştığı oto galeride arkadaşları tarafından baygın bulundu. Arkadaşlarının çağırdığı sağlık ekibi, Emre A.'yı Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunan Emre A., ilk müdahalesinin ardından Samsun'da özel bir hastaneye sevk edildi.

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