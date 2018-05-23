İş yerinde çıkan yangın bitişikteki dükkanlara da sıçradı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA’da, alkollü içecek satılan bir iş yerinde tadilat sırasında yangın çıktı. Yola saçılan alkolün etkisiyle büyüyen yangın, başka iş yerlerine de sıçradı. Yangın, saat 19.30 sıralarında Isparta’ya bağlı Davraz Mahallesi’ndeki Köy Garajı’nda alkollü içecek satılan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İş yerini saran alevler nedeniyle patlayan şişelerden yola alkol sıçrayınca yangın daha da büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangının çıktığı iş yeri kullanılamaz hale gelirken, çevresindeki bazı iş yerlerinde de maddi hasar oluştu.
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