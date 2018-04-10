HABER

İş yerinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.04.2018 16:11 | Son Güncelleme

Nevşehir’de dün gece geç saatlerinde bir iş yerinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.Edinilen bilgilere göre, Dün gece saatlerinde Camicedit Mahallesi Ada sokakta bulunan küçük ev aletleri satan iş yerinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.

İş yerinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu

Nevşehir’de dün gece geç saatlerinde bir iş yerinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Dün gece saatlerinde Camicedit Mahallesi Ada sokakta bulunan küçük ev aletleri satan iş yerinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın yaklaşık bir saat içerisinde kontrol altına alınırken yangının gece saatlerinde olması olası bir can kaybına engel olurken iş yerinde maddi hasar meydan geldi. (COŞ_

ABD-Rusya Akdeniz'de savaşın eşiğine geldiABD-Rusya Akdeniz'de savaşın eşiğine geldi
Hülya Koçyiğit'ten yeni açıklamaHülya Koçyiğit'ten yeni açıklama
Yurt içi ve yurt dışında teröristlere darbe vurulduYurt içi ve yurt dışında teröristlere darbe vuruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor

Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

Sevgilisini başka bir erkekle yakaladı, dehşet saçtı!

Sevgilisini başka bir erkekle yakaladı, dehşet saçtı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbullulara kötü haber! 3 ay boyunca...

İstanbullulara kötü haber! 3 ay boyunca...

10 yaşındaki oğlunu canice öldüren baba mahkemeye böyle seslendi: Ben bu acıya dayanamıyorum. İdamımı istiyorum

10 yaşındaki oğlunu canice öldüren baba mahkemeye böyle seslendi: Ben bu acıya dayanamıyorum. İdamımı istiyorum

Kız kardeşini öldüren ağabeyin cezası belli oldu! Rezil savunma!

Kız kardeşini öldüren ağabeyin cezası belli oldu! Rezil savunma!

Bursa'da olay yaratan böcek iddiası! ‘Paraşütle atmışlar’

Bursa'da olay yaratan böcek iddiası! ‘Paraşütle atmışlar’

Suudi Prens'e Fransa'da porno şoku! Sahnelerden fotoğraf da var

Suudi Prens'e Fransa'da porno şoku! Sahnelerden fotoğraf da var

Korkunç olay! 6 çocuk annesi kadın banyoda boğazını keserek intihar etti

Korkunç olay! 6 çocuk annesi kadın banyoda boğazını keserek intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.