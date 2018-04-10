İş yerinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu

Nevşehir’de dün gece geç saatlerinde bir iş yerinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Dün gece saatlerinde Camicedit Mahallesi Ada sokakta bulunan küçük ev aletleri satan iş yerinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın yaklaşık bir saat içerisinde kontrol altına alınırken yangının gece saatlerinde olması olası bir can kaybına engel olurken iş yerinde maddi hasar meydan geldi. (COŞ_