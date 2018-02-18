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İş yerindeki kavga güvenlik kamerasına yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2018 10:12 | Son Güncelleme

Kayseri’de bir iş yerinde dükkan sahibi ile kurye arasında çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı.Edinilen bilgiye göre Kayseri’nin Talas İlçesine bağlı Anayurt Mahallesi’nde bir iş yerinde iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden dükkan sahibi ile kurye arasında tartışma çıktı.

İş yerindeki kavga güvenlik kamerasına yansıdı

Kayseri’de bir iş yerinde dükkan sahibi ile kurye arasında çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri’nin Talas İlçesine bağlı Anayurt Mahallesi’nde bir iş yerinde iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden dükkan sahibi ile kurye arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada kuryenin iş yerinin girişindeki tuğlayı alarak içeri girmesi sonrasında kavga çıktı. Çıkan kavga başka bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kavga eden taraflar, müşterilerin araya girmesi ile ayrıldı.

İş yerindeki kavga güvenlik kamerasına yansıdı

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