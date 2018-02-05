İş yerinden 5 bin 600 liralık hırsızlık

Eskişehir’de hırsız ya da hırsızlar girdikleri iş yerinden 5 bin 600 liralık malzeme çaldı.
Hırsızlık, Tepebaşı ilçesi Uludere Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde yaşandı. M.G. isimli vatandaşa ait iş yerinden; 6 jeneratör, 8 telsiz ve televizyonun çalındığı ortaya çıktı. M.G., kimliği belirsiz hırsız veya hırsızlardan şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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