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İş yerinden 5 bin 600 liralık hırsızlık

YAŞAM HABERLERİ | 05.02.2018 17:28 | Son Güncelleme

Eskişehir’de hırsız ya da hırsızlar girdikleri iş yerinden 5 bin 600 liralık malzeme çaldı.Hırsızlık, Tepebaşı ilçesi Uludere Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde yaşandı.

Eskişehir’de hırsız ya da hırsızlar girdikleri iş yerinden 5 bin 600 liralık malzeme çaldı.
Hırsızlık, Tepebaşı ilçesi Uludere Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde yaşandı. M.G. isimli vatandaşa ait iş yerinden; 6 jeneratör, 8 telsiz ve televizyonun çalındığı ortaya çıktı. M.G., kimliği belirsiz hırsız veya hırsızlardan şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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