İş yerinden 5 bin 600 liralık hırsızlık

Eskişehir’de hırsız ya da hırsızlar girdikleri iş yerinden 5 bin 600 liralık malzeme çaldı.

Hırsızlık, Tepebaşı ilçesi Uludere Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde yaşandı. M.G. isimli vatandaşa ait iş yerinden; 6 jeneratör, 8 telsiz ve televizyonun çalındığı ortaya çıktı. M.G., kimliği belirsiz hırsız veya hırsızlardan şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.