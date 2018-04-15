İş yerinden 5 şişe içki çalan zanlı tutuklandı

Adana’da bir iş yerinden 5 şişe içki çalan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde bir Tekel bayisinde meydana geldi. İddiaya göre, Sülhan Şimşir, iş yerinde sayım yaptığı sırada 5 şişe içkinin eksik olduğunu fark etti. Güvenlik kameralarını inceleyen Şimşir, bir kişinin montunun önünde şişlik olduğunu ve şüpheli hareketlerde bulunduğunu fark edince polisi aradı. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlık zanlısının Güven D. (26) olduğunu tespit etti. Polis kısa sürede zanlıyı yakaladı. Emniyete götürülen zanlının sorgusunda, "5 şişe içkiyi çaldım, ismini bilmediğim bir markete 500 lira karşılığında sattım. Parayı ihtiyaçlarım için kullandım. Pişmanım, param olursa zararı karşılamak isterim" dediği öğrenildi.
Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
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