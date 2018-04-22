İş yerinden hırsızlık yaptıktan sonra ayakkabısını çıkartıp dinlendi

Adana’da bir iş yerine girip bilgisayar, cep telefonu ve evrak çantasını çalan ve güvenlik kamerasına yakalanan şüphelinin ayakkabısını çıkartıp iş yerinde dinlendiği görüldü.

Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi’ndeki iş hanının yangın merdiveninden çıkan bir hırsız sıhhi tesisat anahtarıyla kapıyı kırarak bir iş yerine girdi. Hırsız bir süre ayakkabısını çıkartıp oturarak dinlendi. Daha sonra ise bilgisayar, cep telefonunu ve evrak çantasını çalıp kaçtı. Sabah hırsızlık olayını fark eden iş yeri sahibi polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip, zanlının kimliğini tespit etti.

Hırsızlık olayından çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen Soner D. yakalandı. Emniyete götürülen zanlı sorgusunda, "Olay günü alkollüydüm, ne yaptığımı hatırlamıyorum. Parmak izim çıkmasın diye çorabımı elime giydim, içerideki malzemeleri aldım, hırsızlık olayını şeytana uyduğum için ve alkolün etkisinden yaptım, pişmanım" dedi.

Soner D. sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi.