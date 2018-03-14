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İş yerinden iki adet kanarya çalan şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 10:10 | Son Güncelleme

Kayseri’de 12 gün önce bir iş yerinden iki adet kanarya çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.1 Mart saat:18.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi Tunç Sokak’ta meydana gelen olayda, 55 yaşındaki M.Y.’ye ait işyerine giren hırsız 2 adet kanarya kuşu çalarak, kayıplara karıştı.Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada olayın şüphelisi olduğu tespit edilen 31 yaşındaki O.K.

Kayseri’de 12 gün önce bir iş yerinden iki adet kanarya çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
1 Mart saat:18.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi Tunç Sokak’ta meydana gelen olayda, 55 yaşındaki M.Y.’ye ait işyerine giren hırsız 2 adet kanarya kuşu çalarak, kayıplara karıştı.
Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada olayın şüphelisi olduğu tespit edilen 31 yaşındaki O.K. 12 gün sonra yakalandı. Şüpheli O.K. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece ‘hırsızlık’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Market hırsızı da tutuklandı
Öte yandan 12 Mart’ta Melikgazi ilçesi Altınoluk Mahallesi’nde İ.B.’ye ait bir marketin pencere camını kırarak içeri giren ve 10 bin TL değerinde sigara ve içinde bin 780 TL olan para kasasını çalan ve polis ekiplerince yakalanan 25 yaşındaki M.H. de çıkarıldığı mahkemece ‘hırsızlık’ suçundan tutuklandı.

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