İş yerine ateş açan kadın, bir kişiyi yaraladı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde cep telefonu satışı yapılan iş yerine bir kadın tarafından yapılar silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.
Olay, Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği öğrenilemeyen bir kadın, henüz belirlenemeyen nedenle, tabancayla cep telefonu satışı yapılan iş yerine gelişigüzel ateş açtı. Saldırıda, iş yeri içerisinde bulunan bir kişi ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, olay yerinde bulunan kadını yakalayarak, gözaltı aldı. Yaralı şahıs ise, çağrılan ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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