İş yerine silah baskını: 1 gözaltı

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki bir iş yerine baskın düzenleyen polis ekipleri kuru sıkı tabanca ve mermi ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri M.A.(44) isimli şahsın iş yerine baskın düzenledi. Ekipler yaptıkları aramada 1 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet 7,65 çapında tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 160 adet kuru sıkı mermisi ile 14 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.