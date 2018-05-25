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İş yerini basıp, arkadaşlarını döven 3 kız adliyede (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2018 17:27 | Son Güncelleme

2 KIZ TUTUKLANDI İş yerini basıp, bir kızı döven 3 kız, çıkarıldıkları adliyede savcılığa ifade verdi.

2 KIZ TUTUKLANDI
İş yerini basıp, bir kızı döven 3 kız, çıkarıldıkları adliyede savcılığa ifade verdi. Burada dinlenen 3 kızdan biri olan ve darp sırasında cep telefonu ile görüntü çektiği belirtilen H.O., savcılıkça adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.K. ve N.Y. ise tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Burada ifade veren 2 kız, kasten yaralama, tehdit, konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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