İş yerini basıp, arkadaşlarını döven 3 kız adliyede (2)

2 KIZ TUTUKLANDI

İş yerini basıp, bir kızı döven 3 kız, çıkarıldıkları adliyede savcılığa ifade verdi. Burada dinlenen 3 kızdan biri olan ve darp sırasında cep telefonu ile görüntü çektiği belirtilen H.O., savcılıkça adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.K. ve N.Y. ise tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Burada ifade veren 2 kız, kasten yaralama, tehdit, konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

