İş yerini basıp, arkadaşlarını döven 3 kız adliyede

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN'da önceki gün, arkalarından konuştuğu iddiasıyla iş yerini basıp, kız arkadaşları İ.D.'yi döven ve bunu cep telefonu ile görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan 3 genç kız, bugün adliyeye sevk edildi.
Önceki gün meydana gelen olayda, E.K., N.Y. ve H.O., arkalarından konuştuğu iddiasıyla iş yerini bastıkları İ.D.'yi bıçakla tehdit edip dövdü. Şüpheliler, bu anları cep telefonu ile görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı. Polis dün 3 şüpheliyi gözaltına alıp Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Sorguları tamamlanan E.K., N.Y. ve H.O., bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliyeye çıkarılırken, görüntü almak isteyen gazetecilere saldırmaya çalıştı.
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