İş yerinin deposunda intihar etti

Hakan UMAN/MERZİFON (Amasya), (DHA)- AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, çalıştığı iş yerinin deposunda kendisini demir boruya asan Samet D. (28), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Merzifon ilçesi organize sanayi bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre bunalımda olan Samet D., çalıştığı iş yerinin depo bölümünde bulunan demir borulara kendini iple astı. Onu gören arkadaşları hemen Samet D.'yi kurtarmaya çalıştı. Boynundan ipi kesip 112 Acil servise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesi sonrası ambulansla Merzifon İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Samet D., burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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