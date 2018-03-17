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İş yerleri yanan çalışanlar gözyaşlarını tutamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 13:01 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

İş yerleri yanan çalışanlar gözyaşlarını tutamadı

Diyarbakır’da bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumanların yükseldiğini görünce canlarını kurtarmak için kaçan çalışanlar gözyaşlarına boğuldu.
Edinilen bilgiye göre, 10.45 sıralarında merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İş yerinden dumanların çıktığını gören çalışanlar dışarı çıkarak itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevler üst katlara sıçramadan yangını kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerleri gözlerinin önünde yanan çalışanlar gözyaşlarına hakim olamadı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

İş yerleri yanan çalışanlar gözyaşlarını tutamadı

İş yerleri yanan çalışanlar gözyaşlarını tutamadı

İş yerleri yanan çalışanlar gözyaşlarını tutamadı

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