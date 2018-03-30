Isac Elliot mini performansı ve imza günüyle D&R'da

İSTANBUL, (DHA) - FİNLANDİYALI pop şarkıcı Isac Elliot, Avrupa turnesi kapsamında D&R Trump AVM’de hayranlarıyla bir araya gelecek.
17 yaşındaki pop şarkıcı Isac Elliot, 1 Nisan Pazar günü 17:00-19:00 saatleri arasında D&R Trump AVM’de hayranlarıyla buluşacak. Elliot, sevenleri için mini bir akustik performans da sergileyecek.
Finlandiya’da yıllardır varlığını sürdüren ve bölgenin en başarılı korolarından biri kabul edilen Cantores Minores’in bir üyesi olarak müzik hayatına ilk adımı atan Isac Elliot, önce kendi ülkesi Finlandiya’da daha sonra ise ilk single’ı 'New Way Home' ile diğer Kuzey Avrupa ülkelerinde dikkatleri çekmeyi başardı. Genç yaşına rağmen profesyonel müzik kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Elliot’ın ünü dünyada yayılmaya devam ediyor.
(FOTOĞRAF)
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