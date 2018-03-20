İşadamına FETÖ’den 8 yıl hapis

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan işadamı Cüneyt G.’na, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

İŞADAMLARI DAVASI’NDA DOSYALAR TEFRİK EDİLMİŞTİ

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında ünlü işadamlarının bulunduğu 71 işadamı hakkında hazırlanan 316 sayfalık iddianameli davada bir sanık rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetmiş, bir sanık da başka bir dava ile birleştiği için bu davadan tefrik edilmiş ve sanık sayısı 71’den 69’a düşmüştü. 23 Kasım’da görülen davanın son celsesinde mahkeme heyeti bir kısım sanıkların dosyalarının tefrik edilerek, sanıkların tek tek yargılanmalarına karar vermişti.

Tefrik edilen dosya sonrası Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz yargılanan sanık Cüneyt G. ile avukatı hazır bulundu.

Cüneyt G., mahkemede “Cezaevindeyken çok acılar çektim. Bir gün rapor almak için gittiğimiz İstanbul’da Metris Cezaevi’nde 2-3 saat kaldım. 6-7 PKK’lı ile aynı yerde kaldım, bana çok ağır geldi. Orası cehennem gibiydi. Adaletinize sığınıyorum. O dönem hayır işi ile bir eğitim kurumuna girdim, girmez olsaydım. Bu hata yüzünden karşınızda olmaktan utanıyorum. Bu durumdan dolayı çok pişmanım. Adaletinize sığınıyorum. Tekrar cezaevine girersem bu hastalık ile yaşayamam” diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Cüneyt G.’na ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

SAADET PARTİSİ ESKİ İL BAŞKANINA BERAAT TALEBİ

Öte yandan aynı mahkemede başka dosyada yargılanan Saadet Partisi eski İl başkanlarından avukat Mustafa A. hakkında Cumhuriyet Savcısı beraat talebinde bulundu. Savcı, Mustafa A.’nın kardeşi AHUDER eski başkanlarından avukat Halil İbrahim A.’ya ise ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan cezalandırılması talebinde bulunurken, sanık avukatının süre istemesi üzerine duruşma Nisan ayına ertelendi.