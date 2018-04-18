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İşadamını diri diri yaktığı iddia edilen zanlılar adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 12:12 | Son Güncelleme

İzmir’de işadamı Murat Ö.’yü diri diri yakarak öldürdükleri iddia edilen eşi, 2 çocuğu ve Coşkun G.

İzmir’de işadamı Murat Ö.’yü diri diri yakarak öldürdükleri iddia edilen eşi, 2 çocuğu ve Coşkun G. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İzmir’in Torbalı ilçesinde yanmış cesedi bulunan işadamı Murat Ö.’nün (46) eşi ve 2 oğlu tarafından bayıltıldıktan sonra, ormanlık alana götürülerek, lüks cipinde diri diri yakıldığı iddia edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Mürat Ö’nün eşi Öznur Ö., oğulları Hadi Ö. (24) ve Batuhan Ö. (19) jandarmada susma hakkını kullanırken, aileyle birlikte gözaltına alınan Coşkun G.’nin ise korkunç cinayeti itiraf ettiği ifade edildi.
Kumara ve gece hayatına düşkün olduğu belirlenen işadamının çok kıskanç olduğu, eşini dışarı çıkarmadığı ve şiddet uyguladığı öne sürüldü. Jandarmadaki ifadelerinin ardından Torbalı Adliyesine getirilen 4 şahıs, Savcılıkta alınacak ifade sonrasında mahkemeye çıkartılacak.

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