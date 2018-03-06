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İşadamının katil zanlısı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2018 01:08 | Son Güncelleme

Mersin’de evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen işa damının katil zanlısı oğlu yakalandı.Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi Marina Sitesi’ndeki evinden çıktığı sırada uğradığı silahlı saldırıda öldürülen işadamını Mahmut Alaca’nın katil zanlısı oğlu E.A.

İşadamının katil zanlısı yakalandı

Mersin’de evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen işa damının katil zanlısı oğlu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi Marina Sitesi’ndeki evinden çıktığı sırada uğradığı silahlı saldırıda öldürülen işadamını Mahmut Alaca’nın katil zanlısı oğlu E.A. yakalandı. Olaydan sonra yaya olarak kaçan zanlının Pozcu semti Tulumba durağı civarında olduğu bilgisini alan polis ekipleri, şüpheliyi kovalamaca sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelinin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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