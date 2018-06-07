HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İsale hattı patlayınca yol çöktü, ulaşım aksadı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2018 11:45 | Son Güncelleme

BODRUM'da, su isale hattının patlaması sonucu yolda çökme meydana geldi.

İsale hattı patlayınca yol çöktü, ulaşım aksadı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM'da, su isale hattının patlaması sonucu yolda çökme meydana geldi. Yüzlerce sürücünün kullandığı yol, 3 saat ulaşıma kapandı.
Bodrum'u Akyarlar Mahallesi'ne bağlayan yolun Karaincir mevkisinde, dün akşam saatlerinde, isale hattı patladı. Yolun tam ortasında çökme meydana geldi. Bodrum- Akyarlar yolunda oluşan 3 metre derinliğinde ve 6 metre genişliğinde dev çukur nedeniyle ulaşım gidiş- dönüş yönlü aksadı. Ayrıca 4 mahalleye de 7 saat boyunca su verilemedi. Emekli eczacı teknisyeni, evli ve 2 çocuk sahibi Yusuf Karakaya (57), "Kötü malzemeyle yapılan isale hattı, Bodrum'un başına bela oldu. Ne zaman, nerede patlayacağı belli değil. Bu patlamalar sırasında kara yoluna bomba düşmüş gibi oluyor. Yoldan geçen bir bisikletli veya otomobil içine düşse insanların canı tehlikeye girer. Bu sorunu çözmek için ille de birilerinin ölmesi mi bekliyorlar?" dedi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası yol kısmen trafiğe açıldı.

FOTOĞRAFLI

İsale hattı patlayınca yol çöktü, ulaşım aksadıİsale hattı patlayınca yol çöktü, ulaşım aksadıİsale hattı patlayınca yol çöktü, ulaşım aksadıİsale hattı patlayınca yol çöktü, ulaşım aksadı

PARTNERÇocuk seks kampından kan donduran fotoğraflarÇocuk seks kampından kan donduran fotoğraflar
FETÖ şüphelilerini yurt dışına kaçıran 6 organizatör tutuklandıFETÖ şüphelilerini yurt dışına kaçıran 6 organizatör tutuklandı
Yasadışı bahis oynatanlara helikopter destekli operasyonYasadışı bahis oynatanlara helikopter destekli operasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Gökhan Gönül Fulham'ın transfer listesinde

Gökhan Gönül Fulham'ın transfer listesinde

Sette ölüme 6 yıl hapis istemi!

Sette ölüme 6 yıl hapis istemi!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Daha önce böyle bir isim duymadınız! Nüfus memuru 'ben bu ismi yazamam' dedi ama...

Daha önce böyle bir isim duymadınız! Nüfus memuru 'ben bu ismi yazamam' dedi ama...

Cinci hocanın evinden çıkanlar şoke etti!

Cinci hocanın evinden çıkanlar şoke etti!

Eşini öldürdü, kızını cezaevinde doğurdu

Eşini öldürdü, kızını cezaevinde doğurdu

Konya'da korkunç olay! 5'inci kattan düşen 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Konya'da korkunç olay! 5'inci kattan düşen 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Minibüsçülerin kemerli saldırısına uğrayan polis silahını ateşledi: 1 yaralı

Minibüsçülerin kemerli saldırısına uğrayan polis silahını ateşledi: 1 yaralı

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.