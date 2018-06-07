İsale hattı patlayınca yol çöktü, ulaşım aksadı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM'da, su isale hattının patlaması sonucu yolda çökme meydana geldi. Yüzlerce sürücünün kullandığı yol, 3 saat ulaşıma kapandı.
Bodrum'u Akyarlar Mahallesi'ne bağlayan yolun Karaincir mevkisinde, dün akşam saatlerinde, isale hattı patladı. Yolun tam ortasında çökme meydana geldi. Bodrum- Akyarlar yolunda oluşan 3 metre derinliğinde ve 6 metre genişliğinde dev çukur nedeniyle ulaşım gidiş- dönüş yönlü aksadı. Ayrıca 4 mahalleye de 7 saat boyunca su verilemedi. Emekli eczacı teknisyeni, evli ve 2 çocuk sahibi Yusuf Karakaya (57), "Kötü malzemeyle yapılan isale hattı, Bodrum'un başına bela oldu. Ne zaman, nerede patlayacağı belli değil. Bu patlamalar sırasında kara yoluna bomba düşmüş gibi oluyor. Yoldan geçen bir bisikletli veya otomobil içine düşse insanların canı tehlikeye girer. Bu sorunu çözmek için ille de birilerinin ölmesi mi bekliyorlar?" dedi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası yol kısmen trafiğe açıldı.
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