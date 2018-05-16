HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İşçi elbisesi giyip, daha önce çalıştığı baz istasyonlarını soydu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2018 11:02 | Son Güncelleme

KONYA'da, iş elbisesi giyip, daha önce çalıştığı 8 baz istasyonunun tanesi bin lira değerindeki akülerini çalan Bünyamin Yavuz (32), tutuklandı.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, iş elbisesi giyip, daha önce çalıştığı 8 baz istasyonunun tanesi bin lira değerindeki akülerini çalan Bünyamin Yavuz (32), tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir yılda kent merkezinde bulunan baz istasyonlarındaki akü hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı. Olayların meydana geldiği bölgelerde, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip, vatandaşların bigilisine başvuran polis, bordo renkli bir otomobilin olay yerinde dolaştığını tespit etti. Yaklaşık 500 işyerinin güvenlik kamerası kayıtlarını tek tek inceleyen polis ekipleri, plakasından otomobilin, daha önce baz istasyonlarında işçi olarak çalışan Bünyamin Yavuz'a ait olduğunu saptadı. Baz istasyonlarında çalıştığı dönemde giydiği iş elbisesiyle 8 farklı baz istasyonunda hırsızlık yaptığı tespit edilen Bünyamin Yavuz, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda Yavuz, tanesi bin lira olan 8 aküyü, daha ucuza sattığını söyledi. Ekonomik sıkıntılar yaşadığını, ev kirasını ve kredi kartı borcunu ödeyemediğii için aküleri çaldığını ileri süren Bünyamin Yavuz, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yavuz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçları için son anket

24 Haziran seçim sonuçları için son anket

CHP'nin 'adalet yürüyüşü'ndeki dinleme skandalı büyüyor

CHP'nin 'adalet yürüyüşü'ndeki dinleme skandalı büyüyor

Dün 18 kuruş zam gelmişti! Benzine ve motorine yeni zam gündemde

Dün 18 kuruş zam gelmişti! Benzine ve motorine yeni zam gündemde

Çocuklar Duymasın 41. bölüm fragmanı! Haluk ve Meltem'i yıkan haber!

Çocuklar Duymasın 41. bölüm fragmanı! Haluk ve Meltem'i yıkan haber!

Barış Atay gözaltına alındı

Barış Atay gözaltına alındı

Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muş Valisi Aziz Yıldırım Vartolu nineyi kırmadı! Altın küpe için talimat verdi

Muş Valisi Aziz Yıldırım Vartolu nineyi kırmadı! Altın küpe için talimat verdi

2018'in en popüler seyahat rotaları

2018'in en popüler seyahat rotaları

Konya'da üniversiteyi karıştıran not!

Konya'da üniversiteyi karıştıran not!

Gizli töre cinayeti! Annesini 16 kez bıçaklayarak öldürdü

Gizli töre cinayeti! Annesini 16 kez bıçaklayarak öldürdü

Maden işçileri yerin 300 metre altında ilk sahuru yaptı

Maden işçileri yerin 300 metre altında ilk sahuru yaptı

Ramazan davulcuları mesaiye başladı

Ramazan davulcuları mesaiye başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.