İşçi minibüsü devrildi: 9 yaralı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da karayolu yapımında çalışan işçileri taşıyan minibüsün şarampole devrildiği kazada 9 işçi yaralandı.
Burdur- Tefenni karayolunun 35'inci kilometresinde saat 08.00 sıralarında meydana gelen kazada, Burdur- Fethiye karayolu yapımında çalışan işçileri taşıyan Kerim Ö.'nün kullandığı 15 AB 299 plakalı servis minibüsü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada Kerim Ö. ile minibüste bulunan Mahmut Doğan Çetin (17), Mahmut Gören (37), Remzi Düzün (29), Musa Doğru (21), Feyzi Düzün (36), Nazım Düzün (40), Celal Derse (46) ve Vahit Gören (33) çeşitli yerlerinden yaralandı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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