HABER

İşçi minibüsü ile süt kamyoneti çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2018 11:16 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de inşaat işçilerini taşıyan minibüs ile süt kamyonetinin çarpışması sonucu Afganistan uyruklu 1 işçi öldü, 9 kişi de yaralandı.

İşçi minibüsü ile süt kamyoneti çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'de inşaat işçilerini taşıyan minibüs ile süt kamyonetinin çarpışması sonucu Afganistan uyruklu 1 işçi öldü, 9 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Ayvacık ilçesine bağlı Bademli ve Kocaköy köyleri arasında meydana geldi. Gülpınar köyünden, Ayvacık ilçesine çalışmaya giden inşaat işçilerini taşıyan Abdurrahman Aydın (35) yönetimindeki 17 PH 395 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Selahattin Demir yönetimindeki 35 KZ 233 plakalı süt kamyoneti ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, işçilerden Afganistan uyruklu Muhammed Atıf (33) öldü, her iki sürücüyle minibüsteki işçilerden Tuncay Hakan, Abdullah Hakan, Yakup Hakan, Mustafa Hakan, Semavi Hakan, İhsan Aydın ve Mazlum Aydın yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ayvacık ve Ezine Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan biri Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

İşçi minibüsü ile süt kamyoneti çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralıİşçi minibüsü ile süt kamyoneti çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralıİşçi minibüsü ile süt kamyoneti çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Raco'nun merkezine operasyon düzenleniyor Raco'nun merkezine operasyon düzenleniyor
Afrin'de kaç asker şehit oldu?Afrin'de kaç asker şehit oldu?
Bu noktaya basın ve neler olacağını görünBu noktaya basın ve neler olacağını görün
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cem Uzan'dan Abdullah Gül'e flaş tepki!

Cem Uzan'dan Abdullah Gül'e flaş tepki!

Ve Erdoğan devreye girdi

Ve Erdoğan devreye girdi

Kuzey Kore'den Türkiye’ye şok saldırı!

Kuzey Kore'den Türkiye’ye şok saldırı!

Barcelona, Juventus ve Dortmund Berke Özer'in peşinde

Barcelona, Juventus ve Dortmund Berke Özer'in peşinde

Survivor'da Nihat Doğan çılgına döndü! Önce Hakan Hatipoğlu sonra Murat Ceylan kavgası

Survivor'da Nihat Doğan çılgına döndü! Önce Hakan Hatipoğlu sonra Murat Ceylan kavgası

Canlı yayında gülme krizine girdi!

Canlı yayında gülme krizine girdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Korsan balon imalathanesinde patlama: 1'i ağır 5 yaralı

Korsan balon imalathanesinde patlama: 1'i ağır 5 yaralı

Hastanede canlı bomba paniği! Yere düşen hastayı gören kaçmaya başladı!

Hastanede canlı bomba paniği! Yere düşen hastayı gören kaçmaya başladı!

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Siirt’te kaçak cep telefonu ele geçirildi

Siirt’te kaçak cep telefonu ele geçirildi

Site güvenlikçisi, silahlı saldırı sonucu yaralandı

Site güvenlikçisi, silahlı saldırı sonucu yaralandı

Otomobil beton mikserine çarptı: 1 yaralı

Otomobil beton mikserine çarptı: 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.