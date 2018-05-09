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İşçi servis midibüsleri çarpıştı: 16 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.05.2018 15:56 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, işçileri taşıyan iki servis midibüsünün çarpıştığı kazada, 16 kişi yaralandı.

İşçi servis midibüsleri çarpıştı: 16 yaralı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, işçileri taşıyan iki servis midibüsünün çarpıştığı kazada, 16 kişi yaralandı.
Kemalpaşa'dan İzmir'e işçi taşıyan Metin Türk yönetimindeki 35 S 71041 plakalı servis midibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjü aşıp karşı şeride geçen midibüs, Ercan Işık yönetimindeki 35 MOY 78 plakalı, işçileri taşıyan bir başka servis midibüsüyle çarpıştı.
Diğer sürücüler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, sürücülerin de aralarında olduğu 16 yaralıdan 3'ünü, çevredeki hastanelere kaldırdı, diğerlerine ayakta müdahale edildi. Yaralıların hayatı tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

FOTOĞRAFLI

İşçi servis midibüsleri çarpıştı: 16 yaralı

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