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İşçi servis midibüsü devrildi: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2018 19:19 | Son Güncelleme

İşçi servis midibüsü devrildi: 7 yaralı

Mehmet YİRUN/MURATLI(Tekirdağ),(DHA) İşçi servis midibüsü devrildi: 7 yaralı

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