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İşçi servisi ağaca çarptı: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2018 16:59 | Son Güncelleme

ADAPAZARI'nda, fabrikaya işçi taşıyan servis aracı şarampole uçarak ağaca çarptı.

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA) ADAPAZARI'nda, fabrikaya işçi taşıyan servis aracı şarampole uçarak ağaca çarptı. Kazada servisteki sürücü ve 6 işçi yaralandı. Kaza saat 15.00 sıralarında, Adapazarı Prof. Dr. Sebahattin Zaim Bulvarı'nda meydana geldi. Arifiye ilçesinde bulunan bir otomobil fabrikasına 16.00-24.00 vardiyasında çalışan işçileri götüren Ayhan Koz(37) idaresindeki 54 S 1003 plakalı işçi servisi şarampole uçarak ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağaç devrilirken, sürücü ve araçta bulunan 6 işçi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Yaralanan sürücü Ayhan Koz ile işçiler F.Ş, H.Ş, K.D, M.D, U.Ö ve S.K. hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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