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İşçi servisi devrildi: 1 ölü, 10 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2018 23:53 | Son Güncelleme

Antalya-Konya karayolunda tünel yapımında çalışan işçilerin içerisinde olduğu midibüs devrildi.

Antalya-Konya karayolunda tünel yapımında çalışan işçilerin içerisinde olduğu midibüs devrildi. Kazada 1 kişinin hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında bilinen çamlı yokuşu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbradı ilçesi sınırları içerisinde yer alan Antalya- Konya karayolundaki tünel yapımında gece vardiyasına başlamak üzere çalışmaya giden işçileri taşıyan midibüs devrildi. İlk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybettiği ve en az 10 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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