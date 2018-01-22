İşçi servisi eve çarptı: 4 ölü, 2 yaralı (2)

ARAÇ VİNÇLE ÇEKİLDİ
Karabük'te freninin boşalması sonucu eve çarpan midibüs yaklaşık 2,5 saat süren çalışmalar sonucu vinçle çekildikten sonra araçta sıkışarak ölen 4 kişinin cesetleri çıkarıldı. Kazada midibüs sürücü Şükrü Parlak, işçiler Saffet Toğlu, Osman Özdemir ve Yasin Çelikkafa yaşamlarını yitirirken, İsmet Küçükzoroğlu ve Kamil Ünal ise kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Vali Kamil Çeber ilk belirlemelere göre aracın freninin boşalması sonucu kazanın meydana geldiğini, yaralıların birinin durumunun iyi olduğunu, diğerinin ise ağır olduğunu belirtti.
Midibüsün çarptığı evin sahibi Bahattin Sarı, kaza sırasında evde kardeşi Mustafa Sarı'nın bulunduğunu belirterek, "Daha birkaç gün önce bir araç garajdaki aracıma çarptı. Defalarca evimize bu şekilde araç çarptı. Yetkililere söylememe rağmen bu sorunumuzla ilgilenilmedi" dedi.
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