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İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2018 21:14 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, 3'ü ağır 12 kişi yaralandı.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, 3'ü ağır 12 kişi yaralandı.

Kaza saat 17.30 sıralarında, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunun Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 11 DY 329 plakalı otomobil ile fabrika işçilerini taşıyan 46 S 1449 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil orta refüjdeki ağaca ve aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi. Minibüs ise çarpışmanın etkisiyle önce refüjdeki ağacı sonra da elektrik direğini devirip yan yattı. Minibüste bulunan 11 kişi ile otomobil sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan 12 yaralı, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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