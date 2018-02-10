İşçi servisi kamyona çarptı: 5 yaralı

Tezcan SOLMAZ (DÜZCE), (DHA) - DÜZCE'de, işçileri taşıyan servis minibüsünün kamyona çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde, Beyköy Beldesi 1'inci OSB çıkışında meydana geldi. Enes Yıldırım idaresindeki 81 FE 567 plakalı işçi servisi Engin Özbey idaresindeki 81 EL 901 plakalı kamyona çarptı. Enes Yıldırım hasar gören minibüste sıkışırken, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Kazada, Enes Yıldırım ile birlikte servis aracı içerisinde bulunan Emine A., Jale F., Elif S. ve kamyon sürücüsü Engin Özbey yaralandı. Düzce'de bulunan hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
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