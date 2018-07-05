İşçi servisi kazaya karıştı: 12 yaralı

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'da işçi servis minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada, 12 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesi'nde meydana geldi. Bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan Erol Aktuğ (47) yönetimindeki 16 EIJ 05 plakalı minibüs, tali yoldan çıkan Mustafa Bursalı (31) yönetimindeki 34 GG 2528 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Bursalı ile servis minibüsündeki 11 işçi yaralandı. Araçta sıkışan Mustafa Bursalı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
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