HABER

İşçi servisi kazaya karıştı: 12 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2018 11:09 | Son Güncelleme

BURSA'da işçi servis minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada, 12 kişi yaralandı.

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'da işçi servis minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada, 12 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesi'nde meydana geldi. Bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan Erol Aktuğ (47) yönetimindeki 16 EIJ 05 plakalı minibüs, tali yoldan çıkan Mustafa Bursalı (31) yönetimindeki 34 GG 2528 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Bursalı ile servis minibüsündeki 11 işçi yaralandı. Araçta sıkışan Mustafa Bursalı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

PARTNERİşte yazın yeni modası: Bikiniyi ters giymek!İşte yazın yeni modası: Bikiniyi ters giymek!
Gerger'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltıGerger'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Gürcü gaspcıya 10 yıl hapis cezasıGürcü gaspcıya 10 yıl hapis cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

Survivor Merve'den tesettürlü paylaşım

Survivor Merve'den tesettürlü paylaşım

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneyelim derse' yokum!

Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneyelim derse' yokum!

Sakarya'daki KYK yurdunda 'şort' skandalı! Genç kız sosyal medyadan paylaştı

Sakarya'daki KYK yurdunda 'şort' skandalı! Genç kız sosyal medyadan paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eskişehir'de yolcu otobüsü yandı

Eskişehir'de yolcu otobüsü yandı

Kardeşlerin yol kavgası kanlı bitti

Kardeşlerin yol kavgası kanlı bitti

İçtikleri tütünden etkilenen 3 arkadaş hastanelik oldu

İçtikleri tütünden etkilenen 3 arkadaş hastanelik oldu

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

Sakarya'da 'pire için yorgan yakmak' atasözü gerçek oldu

Sakarya'da 'pire için yorgan yakmak' atasözü gerçek oldu

Sakarya’da fuhuş operasyonu! İkisi travesti olmak üzere çok sayıda hayat kadını...

Sakarya’da fuhuş operasyonu! İkisi travesti olmak üzere çok sayıda hayat kadını...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.