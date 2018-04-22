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İşçi taşıyan iki minibüs çarpıştı: 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 09:54 | Son Güncelleme

ERZİNCAN (İHA)

İşçi taşıyan iki minibüs çarpıştı: 8 yaralı

ERZİNCAN (İHA)

İşçi taşıyan iki minibüs çarpıştı: 8 yaralı

İşçi taşıyan iki minibüs çarpıştı: 8 yaralı

İşçi taşıyan iki minibüs çarpıştı: 8 yaralı

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