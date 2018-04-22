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İşçilerin tehlikeli çalışması yürekleri ağza getirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 09:49 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da hiçbir güvenlik önemli almadan inşatta çalışan işçiler adeta ölümle dans etti.Olay, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesinde meydana geldi.

İşçilerin tehlikeli çalışması yürekleri ağza getirdi

Tekirdağ’da hiçbir güvenlik önemli almadan inşatta çalışan işçiler adeta ölümle dans etti.
Olay, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesinde meydana geldi. 4 katlı bir evin çatısında çalışan iki işçi, hiçbir güvenlik önemli almadan evin çatısında çalışma yaptı. Düşme olasılığı yüksek olan çatıda, güvenlik önemli almadan çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi. Tahtaları çivi ile çakan işçilerin binanın üstünde rahat tavırları, kask ve halat kullanmadıkları kameralara saniye saniye yansıdı.
İş güvenliği konusunda yapılan tüm denetimler ve uyarılara rağmen, alınmayan tedbirlerden dolayı iş kazaları yaşanmaya devam ediyor.

İşçilerin tehlikeli çalışması yürekleri ağza getirdi

İşçilerin tehlikeli çalışması yürekleri ağza getirdi

İşçilerin tehlikeli çalışması yürekleri ağza getirdi

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