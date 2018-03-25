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İşe giderken dehşeti yaşadı! 4 gündür haber alınamıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2018 22:37 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde işe gitmek için servisten indiği esnada kaçırılan Banu D.’den 4 gündür haber alınamıyor. Genç kızın kaçırıldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Akyazı’da bir fabrikada çalışan Banu D., iddiaya göre işe giriş esnasında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kaçırıldı. Kızlarından bir süre haber alamayan Banu D.’nin ailesi, konuyla ilgili olarak jandarmaya ihbarda bulundu. 4 gündür haber alınamayan Banu'nun bulunması için jandarma çalışma başlattı. Genç kızın babası Ünal D., kızlarının bulunması için yardım isteyerek görenlerin güvenlik güçlerine haber vermesini istedi.

Öte yandan, genç kızın kaçırılma anı fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Banu D.’nin servisten inmesinin ardından bir adamın yanına yaklaştığı görülüyor. Genç kızın adamla bir süre sohbet ettiği ve daha sonrasında ise Banu’nun kimliği henüz belirlenemeyen adam tarafından servis araçlarının arasından götürülüşü görülüyor.

sakarya kacırma

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Anahtar Kelimeler:
sakarya Akyazı kaçırma genç kız

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Biraz nazlanarak kendi gitmiş gibi görünüyor
AH be çocuk ne dıye bagırmazsın o an.Fiziksel taciz varken çevredekiler de zahmet edip dönüp bakın mübarek..Ülke sapık kaynıyor ruh hastası kaynıyor.Bizler öylece bakıyoruz gidenin ardından :(
neden yardım istemiyor
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