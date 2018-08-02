İSG, Malezyalı Melaka'nın dans gösterisine ev sahipliği yaptı

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG), Malaysia Institute of Arts'ın Melaka müzik ve dans gösterisine ev sahipliği yaptı. Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi olan İSG’nin yüzde 100 hissesine sahip olan ve 25’inci yılını kutlayan Malaysia Airports Group’un desteklediği; Tourism Malaysia’nın da himaye ettiği, 30 kişiden oluşan Malaysia Institute of Arts, havalimanının dış hatlar giden yolcu katında iki ayrı performans sergiledi. İSG, terminalinin devir alışının 10. yıldönümü olmasının yanı sıra Malezya Havalimanları Grubu'nun da 25. yıl dönümü kutlaması münasebeti ile Turizm Malezya'yla birlikte Malezya Sanat Enstitüsü Melaka’yı ağırladı. Sabiha Gökçen Havalimanı dış hatlar yolcu katında sergilenen dans gösterisi yolcular ve misafirlerden yoğun ilgi gördü. Bu vesileyle; İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Malezya’nın zengin kültürel çeşitliliğini ve gerçek Asya renklerini sergileyerek gelecekte yoğun bir potansiyelin öngörüldüğü Uzak Doğu ve Asya Pasifik bölgesiyle bağlantılarını artırmayı hedefliyor. Halen Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Uzak Doğu ve Asya Pasifik bölgesiyle bağlantı, Emirates ve Qatar Airways aracılığıyla sağlanıyor. Emirates, 8 Haziran'dan itibaren Dubai ile İstanbul Sabiha Gökçen arasında Boeing 777-300 ER uçaklarla haftada 5 uçuş düzenlerken bu hatta Türkiye’nin tek First Class uçuşunu da gerçekleştiriyor. Qatar Airways de bir süre önce Doha ile Sabiha Gökçen arasındaki günlük 3 uçuşundan birinde, Boeing 787-8 Dreamliner uçağını kullanmaya başladı.

D-8 ÜLKELERİYLE İYİ NİYET ANLAŞMASI İMZALANDI Öte yandan havalimanında gerçekleştirilen dans performansı sonrasında İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda düzenlenen törenle D-8 ülkeleriyle İyi Niyet Anlaşması imzalandı. İmza töreni, D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Ku Jaafar Ku Shaari ile İSG Yönetim Kurulu Üyesi Dato Azmi Murad tarafından gerçekleştirildi. "D-8'E ÖZEL BÖLÜMLER VE ETKİNLİKLER OLUŞTURULACAKTIR" Törende yaptığı konuşmada anlaşma ile üye ülkeler arasında seyahat edenler ve iş dünyası arasında daha iyi bağ kurmanın hedeflendiğini vurgulayan D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Ku Jaafar Ku Shaari, "Anlaşmayla İSG ilk seçilen D-8 havalimanı olarak D-8'e üye ülke vatandaşlarının işlemlerinin hızlanmasını sağlayacak bunun yanı sıra D-8'e özel bölümler ve etkinlikler oluşturulacaktır. Malaysia Airports Group, Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisidir. D-8 üyesi iki ülke, Malezya ve Türkiye olarak, iki üye ülkenin ekonomik işbirliği ile ekonomik gelişme ve D-8 üyesi ülkelerin vatandaşlarının yaşam standartlarının yükseltilmesi için nasıl yakın çalışabileceğini gösteriyoruz" diye konuştu.