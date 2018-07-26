İşhanındaki avukatlık ofisinde yangın

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da bir işhanında çıkan yangında avukatlık ofisi kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen bir kişi ayakta tedavi edildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi, Cengiz Toytunç Caddesi üzerinde bulunan valilik binası karşısındaki 4 katlı işhanının ikinci katında meydana geldi. Hülya Özhan Abay'a ait avukatlık ofisinden duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve polise bildirdi. Yangını erken fark eden vatandaşlar işhanının zeminine inerken, üst kattakiler dumandan mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri kapıyı kırıp girdiği ofiste yangını kısa sürede söndürdü.

Yangının çıktığı kattaki panik anları, güvenlik kameraları görüntülerine yansıdı. Yangının söndürülmesiyle üst katlarda mahsur kalanlar tahliye edildi. Dumandan etkilenen bir kişi itfaiye, sağlık ekipleri müdahale etti. Söndürme çalışmalarını kaldırımdan izleyen Antalya Valisi Münir Karaloğlu da yangın hakkında bilgi aldı. Yangının söndürülmesinin ardından kapanan yol, araç trafiğine yeniden açıldı. İtfaiye ve polis yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

