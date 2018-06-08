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İşhanındaki yangında, 10 işyeri kullanılmaz hale geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2018 08:52 | Son Güncelleme

VAN'da iki katlı bir işhanında çıkan yangında, 10 işyeri kullanılmaz hale geldi.

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'da iki katlı bir işhanında çıkan yangında, 10 işyeri kullanılmaz hale geldi. İpekyolu ilçesi Vali Mithat Bey Mahallesi'ndeki 2 katlı Doğu Center adlı işhanında gece yarısı sıralarında yangın çıktı. İçerisinde züccaciye, manifatura, çeyiz ve hediyelik eşya dükkanları bulunan işhanından yükselen alevleri fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye bildirdi. Alevler kısa sürede tüm işhanını sararken, gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat 30 dakikalık çalışmayla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında 10 işyeri kullanılmaz hale geldi. Yangını haber alıp, olay yerine gelen işyeri sahipleri, gözyaşlarına hakim olamadı. Bazıları, yangında işyerlerinden arta kalan ürünlerini dışarı taşıdı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Şube Müdürü Kadir Erdoğan, "Saat 23.52'de İpekyolu şubemize ihbar gelmiş. 1 saat 30 dakikada yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları yapıldı. 4 itfaiye aracı ile 12 personel yangına müdahale etti. Çıkan yangında 5 dükkan tamamen yandı. 5 dükkan da büyük zarar gördü" dedi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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