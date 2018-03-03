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IŞİD'e katılmak için Suriye'ye gitmedi diye kocası tarafından defalarca bıçaklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2018 03:16 | Son Güncelleme

IŞİD'e katılmak için Suriye'ye gitmediği gerekçesiyle defalarca bıçaklayan kocasından ölü taklidiyle kurtulan Hanım K., kabusu ilk kez anlattı. Hanım K., “İnsan kurban keserken kımıldamasın diye hayvanı tutar ya; bacaklarıyla üstüme çömelmiş, çırpınmayayım diye sıkı sıkı tutmuştu...” dedi

IŞİD'e katılmak için Suriye'ye gitmedi diye kocası tarafından defalarca bıçaklandı

Şanlıurfa’da 4 çocuk annesi Hanım K., kocası Ahmet K.’nın birbiri ardına gelen bıçak darbelerinden ölü numarası yaparak kurtuldu. Boğazının ardından 15 yerinden daha bıçaklandı.

Gazete Habertürk'ten Ümran Avcı'nın haberine göre, günlerce hastanede yattı. Aradan 2.5 ay geçti, psikolojik tedaviye de devam eden Hanım K. korku dolu dakikaları yaşadığı o eve bir daha giremedi. Ailesi yeni bir ev tuttu, dehşeti hatırlatmasın diye de eski eşyalar da satıldı. Hanım K., 3 oğluyla yeniden hayata tutunmaya çalışıyor.

"SONRA ABDEST ALDI"

37 yaşındaki Hanım K., yaklaşık 2.5 ay önce maruz kaldığı vahşeti ve sonrasında yaşadıklarını anlatırken adeta o korkunç güne döndü:

“Saat 12’ydi. Çocuklar okuldan gelecekti. Yatak odasına çağırdı. Telefon çaldı, almak için yatağa oturdum. Sırtım dönüktü, ilk darbeyi boğazıma vurdu, kaçmaya çalıştım. Yatak odasının kapısına kadar geldim. Sonra aklıma çocuklarım geldi. Ölürsem ortada kalacaklar diye düşündüm. Darbeler yüzüme, karnıma, koluma, göğsüme gelmiş. Ölü numarası yapmasaydım bırakmayacaktı. Baktım üstüme çömelmiş. Kurban keserken kımıldamasın diye hayvanı tutarlar ya; kolları, bacaklarıyla üzerime bastırıp sıkı sıkı tutmuştu. Gözlerimi kapadım, nefes bile almadım. Uzaklaştı... ”

Hanım K., zanlının “cinnet” iddiasını şöyle yalanladı:

“Odanın kapısından görüyordum. Üstümden atladı. Abdest aldı, kıyafet değiştirdi. Yarım saat süslendi... O evden çıktıktan hemen sonra sürüne sürüne gidip komşunun ziline bastım. Sonrasını hatırlamıyorum... Şimdi ilaç tedavisi görüyorum. Sağ kolum tutmuyor. Sinir kesilmiş, ameliyat oldum ama doktorlar umutlu konuşmuyor. Çocuklarıma bakamıyorum. Bu yüzden kahroluyorum.”

Kocasının Suriye’ye giderek IŞİD'e katılmak istediğini, çocuklarıyla kendisini de götürmeye çalıştığını kaydeden genç kadın, şöyle devam etti:

“Bana ‘Araba, ev, rahat hayat. Çocukları alıp gidelim’ demişti. ‘Ölümü göze alırım ama çocukları ateşin içine götüremem’ yanıtını verdim. O yüzden öldürmek istedi. Daha önce de IŞİD'cilere gitmişti. Orada 2 ay kalıp döndü. 4-5 yıl önce mektup bırakıp gittiğinde polise ihbar etmiştim. IŞİD'cilerle konuşuyordu, bilgisayarında kayıtları var’ dedim. Bir şey yapmadı devlet. Mahkemeye gitti, serbest kaldı.”

Koca dehşeti! Ölü taklidi yaparak kurtulduKoca dehşeti! Ölü taklidi yaparak kurtuldu

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"BAŞKALDIRMALIYDIM"

Hanım K.’nın, korkunç gün öncesindeki hayatına dair de birçok pişmanlığı var.

Hanım K., “Ne o anı, ne o sesleri unutamıyorum. Nefes alış verişi bile kulaklarımda. İnşallah adalet diğer sefer yaptığı gibi yapmaz. Kızımı erken evlendirdim. Psikolojisi bozuluyordu çünkü. Sürekli ‘Arkadaşlarımla evlendireceğim, Allah yolundalar’ diyordu. Mecburen akrabayla evlendirdim. Çok şükür mutlu. Keşke hayatımı daha önce elime alabilseydim, ayaklarımın üzerinde durabilseydim. Onu ne kadar suçluyorsam kendimi de onun kadar suçluyorum. Başkaldırmalıydım. Kendi fikrimi hayata geçirmeliydim. Artık topluma karışamıyorum. Erkeklerle kapalı alanda kalamıyorum. Kardeşlerimden bile korkar oldum... Ameliyata girdim. Bir ara doktorla yalnız kaldık, titremeye başladım. Doktor hemen hemşire çağırdı. Şimdi beni bekleyen bir duruşma var. Onu asla görmek istemiyorum ama onun yaşadığımı görmesini istiyorum mahkemede. Bu yüzden mutlaka mahkemeye gideceğim.”

Eski kocası 10 el ateş etti, ölü taklidi yaparak kurtulduEski kocası 10 el ateş etti, ölü taklidi yaparak kurtuldu
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IŞİD DEAŞ DAEŞ Şanlıurfa kadına şiddet bıçaklı saldırı

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Eee, hapse atılır mı hiç? Olur mu hiç öyle şey? Çocuk tecavüzcüleri bile serbest.
demekki işidin korunduğu kollandığı doğruymuş, kadın ihbar etmiş ama kimse oralı olmamış.
@seco372 HEPİNİZİN CANI CEHENNEME,BU COĞRAFYA PİSLİKTEN GEÇİLMİYOR.ÖYLE GÖRÜNÜYORKİ ATEİSM ÇOK OLDUĞU SUÇUN VE ŞİDDETİN AZ OLDUĞU ESTONYA LİTVANYA LETONYA GİBİ YERLERE GİTMEK LAZIM.
Allah belanı versin şerefsiz 4 çocuk vermiş sana sende müslümanım deme insanlara bari
Kadın ölmedigi için adam yaralamaya giriyor. Tabi iyi hal indirimi var, öldurmek istemedim derse karşı taraf onunda indirimi var, psikolojim bozuk derse onunda indirimi var. Sonuç kadın suçlu. MAALESEF ULKEMİZİN ADALETİ BU
Bu adamların korunup kollandığı ve her türlü desteğin verildiği aşikardır.
büyük adalet sarayımız var ama gram, Adaletten yoksun bi ülkeyiz serbst kalır bi kaç sonra delil yetersiliğinden..
bacım mahkemye gidersen boş serbest kalır tutklanması için senin ölmen lazım böyle işte
Devletimizin aczi bir kez daha gözler önüne seriliyor. Kimse kusura bakmasın.
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